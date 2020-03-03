2020-03-03T11:56:04+03:00
Общество

На набережной Волгограда строят велодорожку

Дорога для велосипедистов пройдет по нижней террасе вдоль нулевой продольной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Велодорожки проложат вдоль Волги. Фото: мэрияВелодорожки проложат вдоль Волги. Фото: мэрия
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В Волгограде продолжается строительство новой Центральной набережной с амфитеатром и несколькими фонтанами. Помимо замощенных брусчаткой пешеходных променадов на нижней террасе вдоль рокадной дороги начали строить и велодорожку. Километровая трасса для велосипедистов будет с двухсторонним движением. Рабочие уже приступили к устройству песчаного основания.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, велодорожка в этой части набережной появится впервые. Шириной она будет три метра и пройдет от бронекатера БК-13 у музея-панорамы до спуска с центральной лестницы. Поверх песка и щебня сделают дорожное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона.

Будут на обновленной набережной не только бетон и асфальт. Вдоль прогулочных аллей установят скамейки и цветочные вазоны, высадят деревца и кустарники, сделают газон. Чтобы зелень не засохла знойным волгоградским летом, на набережной монтируют поливочный водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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