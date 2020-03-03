В Волгограде инспекторам ДПС грозит тюрьма за взятку с пьяного водителя «Geely»

3 Март 2020 2020-03-03T10:52:52+03:00

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Инцидент произошел в апреле 2019 год в Центральном районе Волгограда: тогда еще действующие инспекторы ДПС роты №2 остановили «Geely MK Cross» и требовали у пьяного водителя 30 тысяч рублей. Думали, что такая сумма – пустяк для владельца элитной иномарки. Но тот смог заплатить за свободу только половину суммы. Взяточникам этого оказалось мало и они обязали нарушителя отдать оставшуюся часть в течение двух суток, но мужчина пошел в полицию.

- Часть незаконного денежного вознаграждения в размере 15 000 рублей потерпевший отдал в тот же день. Сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Волгоградской области задержали обвиняемых, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении экс-инспекторов возбудили уголовное дело. В ближайшее время Центральный районный суд рассмотрит подготовленные следователями материалы и решит дальнейшую судьбу «оборотней в погонах».

ИСТОЧНИК KP.RU