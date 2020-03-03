2020-03-03T10:29:58+03:00
Происшествия

ФСБ обнародовало видео задержания опера с миллионной взяткой

В Волгограде сотрудника УЭБиПК задержали с поличным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"Убэповца" взяли с поличным при получении солидной взятки. Фото: УФСБ"Убэповца" взяли с поличным при получении солидной взятки. Фото: УФСБ
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УФСБ обнародовало видео задержания в Волгограде полицейского при получении крупной взятки в 2,5 миллиона рублей. Борца с коррупцией, оперуполномоченного управления ЭБиПК главка МВД России, взяли на парковке гипермаркета OBI в Дзержинском районе. Именно там состоялась сделка с бизнесменом.

По версии следствия, еще осенью прошлого года сотрудник отдела экономической безопасности вышел на родственника учредителя одной из строительных фирм Волгограда. Полицейский предложил за мзду в три миллиона рублей не возбуждать уголовное дело на бизнесмена за уклонение от налогов. При получении части этой суммы борца с коррупцией и задержали. Так он сам стал фигурантом уголовного дела по двум статьям - за покушение на хищение путем обмана с использованием служебного положения. Кстати, выполнять обещанное мужчина, как он сам признался, вовсе не планировал.

- В отношении полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении ФСБ России.

Видео задержания в Волгограде опера управления экономической безопасности при получении крупной взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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