Под Волгоградом «Газель» врезалась в «КамАЗ»: водитель в больнице
В пяти авариях, которые произошли на волгоградских дорогах 2 марта, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Тяжелые травмы получил также 46-летний водитель «Газель Некст». Он попал в больницу после столкновения с «КамАЗом».
Как установили инспекторы ГИБДД, происшествие случилось около пяти часов утра в Михайловском районе. Мужчина ехал по трассе Р-22 «Каспий» со стороны районного центра в направлении Волгограда. На 802-ом километре водитель по невнимательности нарушил безопасную дистанцию между «Газелью» и едущим впереди тягачом, за рулем которого находился 66-летний житель Дагестана.
В результате столкновения «Газель» сильно помялась. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU