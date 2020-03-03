Под Волгоградом «Газель» врезалась в «КамАЗ»: водитель в больнице

3 Март 2020 2020-03-03T09:28:37+03:00

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В пяти авариях, которые произошли на волгоградских дорогах 2 марта, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Тяжелые травмы получил также 46-летний водитель «Газель Некст». Он попал в больницу после столкновения с «КамАЗом».

Как установили инспекторы ГИБДД, происшествие случилось около пяти часов утра в Михайловском районе. Мужчина ехал по трассе Р-22 «Каспий» со стороны районного центра в направлении Волгограда. На 802-ом километре водитель по невнимательности нарушил безопасную дистанцию между «Газелью» и едущим впереди тягачом, за рулем которого находился 66-летний житель Дагестана.

В результате столкновения «Газель» сильно помялась. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU