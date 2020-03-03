Волгоградке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю амфетамином

3 Март 2020 2020-03-03T08:41:30+03:00

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В скором времени Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынесет приговор 44-летней женщине, обвиняемой в торговле опасными наркотиками. С 2018 года до момента задержания в январе 2019-го она состояла в организованной банде. Волгоградка продавала амфетамин жителям не только родного города, но и в Астраханской области.

Сотрудники полиции поймали преступницу как раз в момент, когда она делал закладки. Всего у нее было восемь свертков наркотиков. Она во всем призналась, но это не смягчит сурового наказания, которое предусмотрено уголовной статьей.

- Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области окончили расследование уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств. Обвиняемой грозит наказание – лишение свободы на срок до 20 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU