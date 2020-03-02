День рождения раз в четыре года: в Волгограде 29 февраля родились 33 малыша

2 Март 2020 2020-03-02T16:58:38+03:00

У Юлии Скрынниковой дочурка должна была родиться в марте, но решила, что 29 февраля - самый подходящий день для ее появления на свет. Фото облздрава.

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Вот уж кому повезло, так это деткам, которые родились 29 февраля. По паспорту они всегда останутся молодыми, ведь день рождения они будут отмечать один раз в четыре года. В этом году в Волгоградской области ряды «уникальных» пополнили 33 малыша. Как уточняют в облздраве, в числе новорожденных 20 мальчиков и 13 девочек.

Ромочка Попов появился на свет 29 февраля в 06.35 утра. Крепкий малыш - вес 4550 граммов, рост 58 сантиметров.

«Мне говорили – рожай только не 29-го! А я, наоборот, хотела родить именно в этот день. Удивительный день. Думаю, люди, появившиеся на свет 29 февраля, и сами обладают уникальными качествами и судьбой», — пересказывают в облздраве эмоции мамочки «богатыря» Анастасии Поповой.

Это ее третий ребенок – долгожданный сын. Дома Рому уже ждут две старшие сестрички.

А у Юлии Скрынниковой опять девочка. Вторая. Она родилась немного раньше срока - в 11.00 29 февраля, - зато какая необычная. Вес 3540 граммов, рост 53 сантиметров. Назвали Виктория.

«У меня шла только 38-я неделя. Думали, что роды будут в марте, но наша крошечка решила по-своему, — улыбается Юлия. — В полшестого утра мы поехали рожать. Сначала я расстроилась, потом почитала про день 29 февраля и изменила решение. Самое главное — дочка здоровенькая. Большое спасибо коллективу «перинаталки»: и врачам, и акушеркам. Дай Бог им всем здоровья! Первые роды у меня были очень сложные. Вторые прошли отлично».

ИСТОЧНИК KP.RU