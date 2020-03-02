День рождения раз в четыре года: в Волгограде 29 февраля родились 33 малыша
Вот уж кому повезло, так это деткам, которые родились 29 февраля. По паспорту они всегда останутся молодыми, ведь день рождения они будут отмечать один раз в четыре года. В этом году в Волгоградской области ряды «уникальных» пополнили 33 малыша. Как уточняют в облздраве, в числе новорожденных 20 мальчиков и 13 девочек.
Ромочка Попов появился на свет 29 февраля в 06.35 утра. Крепкий малыш - вес 4550 граммов, рост 58 сантиметров.
«Мне говорили – рожай только не 29-го! А я, наоборот, хотела родить именно в этот день. Удивительный день. Думаю, люди, появившиеся на свет 29 февраля, и сами обладают уникальными качествами и судьбой», — пересказывают в облздраве эмоции мамочки «богатыря» Анастасии Поповой.
Это ее третий ребенок – долгожданный сын. Дома Рому уже ждут две старшие сестрички.
А у Юлии Скрынниковой опять девочка. Вторая. Она родилась немного раньше срока - в 11.00 29 февраля, - зато какая необычная. Вес 3540 граммов, рост 53 сантиметров. Назвали Виктория.
«У меня шла только 38-я неделя. Думали, что роды будут в марте, но наша крошечка решила по-своему, — улыбается Юлия. — В полшестого утра мы поехали рожать. Сначала я расстроилась, потом почитала про день 29 февраля и изменила решение. Самое главное — дочка здоровенькая. Большое спасибо коллективу «перинаталки»: и врачам, и акушеркам. Дай Бог им всем здоровья! Первые роды у меня были очень сложные. Вторые прошли отлично».
ИСТОЧНИК KP.RU