2020-03-02T16:22:50+03:00
Происшествия

В Волгограде главарю банды, устроившей миллионный бизнес на браконьерской икре и осетре, грозит 8 лет колонии

Ущерб, который браконьеры нанесли природе, оценили в 30 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото областной прокуратуры.Фото областной прокуратуры.
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Громкое дело банды браконьеров, которые поставляли из Волгограда в Москву черную икру и осетров, дошло до суда. На скамью подсудимых отправили главаря этой ОПГ – 39-летнего жителя поселка Средняя Ахтуба. Ему грозит до 8 лет колонии. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, преступную группировку накрыли в апреле 2019-го. Оказалось, что «в деле» замешаны шесть человек (помимо главаря). Больше года - с начала 2018 года по апрель 2019 года -они ловили в Волгоградской области браконьерским способом рыбу осетровых пород и поставляли ее в столицу.

- У членов ОПГ было обнаружено изъято 176 литров черной икры и 5 туш белуги. Ущерб водным биологическим ресурсам от указанной деятельности превысил 30 миллионов рублей, - напоминают в ведомстве.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Свою вину «бизнесмен» полностью признал. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. Его будут судить по статье «приобретение, хранение, перевозка и продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, в составе организованной группы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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