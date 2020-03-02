В 2020-м более 1,2 тысячи волгоградок смогут зачать ребенка с помощью ЭКО

2 Март 2020 2020-03-02T15:49:47+03:00

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Для кого-то ЭКО всего лишь аббревиатура, а для кого-то – жизнь. Именно благодаря этой технологии сегодня тысячи супружеских пар в Волгоградской области обретают счастье стать родителями. И, если в 2014 году было проведено 752 ЭКО, то в 2019 — практически вдвое больше (1252). Всего за пять лет новой технологией воспользовались около шести тысяч женщин, благодаря чему на свет появился 2231 малыш, в том числе 26 детей — с начала 2020 года.

- Доступность процедуры растет ежегодно за счет увеличения бесплатных квот. Так, в 2020-м более 1,2 тысячи семейных пар волгоградского региона смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. 125 процедур ЭКО выполнены в январе-феврале этого года за счет средств обязательного медицинского страхования, - публикуют статистику в облздраве.

И уточняют: чтобы оформить квоту, сначала нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Направление на ЭКО выдается в клиники, входящие в перечень, утвержденный Минздравом РФ, с учетом пожеланий пациенток. В Волгограде это делают в клиниках № 1 ВолГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО» и «Мать и Дитя».

ИСТОЧНИК KP.RU