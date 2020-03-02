2020-03-02T15:18:42+03:00
Происшествия

Рэкет по-волгоградски: опер из УЭБиПК развел бизнесмена на 2,5 миллиона рублей

Правоохранителя задержали при получении денег
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"Оборотень в погонах" обещал коммерсанту за 3 миллиона рублей закрыть его дело по уклонению от налогов."Оборотень в погонах" обещал коммерсанту за 3 миллиона рублей закрыть его дело по уклонению от налогов.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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В Волгограде на вымогательстве попался не просто аферист, а оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России. Этот «оборотень в погонах» решил развести на деньги волгоградского бизнесмена. Но его поймали. Теперь бывший опер сам отправится за решетку.

- По версии следствия, в октябре 2019-го оперуполномоченный встретился с родственником одного из волгоградских бизнесменов (коммерсант является директором строительной компании). Полицейский заявил, что знает о том, что учредитель скрыл от государства большую сумму налогов в 2017-2018 годах. И тут же предложил «уладить вопрос» за 3 миллиона рублей. Эти деньги он, якобы потратит на взятки правоохранителям, и бизнесмен избежит уголовной ответственности, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Но о вымогательстве со стороны «убэповца» узнали сотрудники регионального Управления ФСБ. В феврале 2020-го, когда злоумышленник встретился с мужчиной возле торгового центра в Дзержинском районе Волгограда, его задержали. Как раз при получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей.

- В действительности,как установили следователи, столь крупной суммой оперуполномоченный намеревался распорядиться по собственному усмотрению и никаких взяток никому давать не собирался. На полицейского завели уголовное дело по статье «покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере». Его уже взяли под стражу. Расследование продолжается, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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