2020-03-02T14:37:10+03:00
Происшествия

В Волгограде работники УК полгода не получали зарплату

Прокуратура заставила работодателя погасить долг перед сотрудниками
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде все-таки живут очень терпеливые люди. Полгода сотрудники управляющей компании, которая работает в Советском районе Волгограда, не получали зарплату. И неизвестно, сколько б еще волгоградцы ждали свои кровно заработанные деньги, если б в ситуацию не вмешалась прокуратура.

- Руководитель УК с июля 2019 по январь 2020 года не выплачивал заработную плату 10 сотрудникам. В итоге людям задолжали более 180-ти тысяч рублей. При этом, как показала надзорная проверка, финансовых трудностей в этот период организация не испытывала, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Дело тут же взяли в оборот: на директора управляющей компании завели уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Сейчас дело находится на стадии расследования в СО по Советскому району Волгограда СУ СК Российской Федерации по Волгоградской области. А все работники УК уже получили деньги: задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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