В Волгограде отменили концерт Наталии Орейро

2 Март 2020 2020-03-02T14:43:28+03:00

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Известная уругвайская певица и любимица миллионов Наталия Орейро не приедет в Волгоград с долгожданным концертом, который был запланирован на 11 апреля в ЦКЗ. Ее весенний тур по России отменили. Об этом "КП-Волгоград" узнала из официального сообщения организаторов.

«Дорогие друзья! В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде, концерты тура Наталии Орейро «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся», - говорится в сообщении, которое сегодня 2 марта опубликовали организаторы турне. – Приносим вам свои извинения за эту новость и за доставленные неудобства; мы делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

Но, поклонникам уругвайской певицы не стоит отчаиваться. Концерты в тех же городах, вероятнее всего, пройдут осенью 202-го (в ноябре-декабре). Причем билеты, купленные на весенние концерты, будут действительны на перенесённые выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU