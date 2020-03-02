2020-03-02T14:55:51+03:00
Происшествия

У волгоградки отобрали четырех старших детей, которых она избивала

Пятого ребенка, которому всего месяц отроду, пока оставили с матерью
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Пока в России борются за увеличение рождаемости, волгоградка к 26 годам успела родить уже пятого ребенка. Вот только радости мало. Женщина ведет асоциальный образ жизни, беспробудно пьет, а «под градусом» еще и бьет детвору. Сегодня принято решение отобрать у нее четырех старших деток.

У этой горе-мамаши пять детей: 2, 4, 7 и 9 лет, а последнего она родила всего месяц назад. Медсестра, которая наведывалась в семью, обратила внимание на синяки и ушибы на телах детей. Об этом она сообщила инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Когда полицейские в очередной раз пришли к многодетной мамаше, они ужаснулись.

- Женщина уже состояла на учете, как неблагополучная. Детей она воспитывает одна, и в 2019-м уже была замечена в рукоприкладстве. Теперь на нее завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей», - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Старших четверых детей в ближайшее время планируют забрать у нерадивой мамаши и поместить в социально-реабилитационный центр. Новорожденный ребенок останется с мамой, но будет находиться под пристальным вниманием органов профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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