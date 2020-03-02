2020-03-02T13:51:19+03:00
Общество

Волгоградские власти ищут подрядчика, который построит новую мини-ГЭС в Волго-Ахтубинской пойме

На возведение водопропускных сооружений потратят 457,5 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Когда проект реализуют, пойма перестанет зависеть от сбросов Волжской ГЭС.Когда проект реализуют, пойма перестанет зависеть от сбросов Волжской ГЭС.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Летом 2020-го в Волго-Ахтубинской пойме приступят к строительству новых водопропускных сооружений, которые должны раз и навсегда решить проблему с обводнением этой территории. Не прошло и года, как губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскрыл планы этого уникального проекта, а уже сегодня ищут подрядчика, который реализует задуманное. На сайте Госзакупок появился соответствующий лот.

Напомним, чтобы Волго-Ахтубинская пойма больше не зависела от графиков сброса Волжской ГЭС, решено построить на реке Ахтуба новую мини-ГЭС мощностью 25 мегаватт. В ее составе будут четыре насосные станции, с которых воду будут закачивать в Ахтубу и основные ерики поймы. Также возведут и водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала.

В 2019-м году АО «Волговодпроект» разработал этот масштабный проект (на эти цели, к слову, потратили 722 миллиона рублей). Проект рассчитан на три года – до 2022 включительно. Общая сумма затрат – 457,5 миллиона рублей: 2020 год – 84 458 163,77 рублей, 2021 год – 244 635 862,22 рублей, 2022 год - 128 425 821,07 рублей.

Как пойдет вода в пойму.

Как пойдет вода в пойму.

Работы предстоит много: перенести инженерные сети, сделать временный объезд, устроить временные перемычки и поверхностный водоотлив с насосом, провести гидроизоляцию наружных бетонных поверхностей днища, установить затворы и одновинтовой подъемник с ручным приводом и прочее. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 ноября 2022 года.

Сейчас ищут подрядчика, который построит 30 водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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