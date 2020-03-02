2020-03-02T12:41:27+03:00
Общество

Все на весеннюю чистку: волгоградцев выгонят на субботники

Волгоградскую область начнут приводить в порядок после зимы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На помощь коммунальщикам призовут и волгоградцев.На помощь коммунальщикам призовут и волгоградцев.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Весна в этом году пришла в Волгоградскую область по расписанию – уже с первых чисел марта солнце припекает так, что он зимних «залежей» остались только сугробы пыли да грязи. Самое время все это убрать, чтобы к майским праздникам регион сиял чистотой. Такую задачу сегодня поставил перед подчиненными и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Работу по приведению в порядок дворовых пространств, парков, скверов и других общественных территорий, зон вдоль автомобильных дорог развернуть оперативно, - потребовал глава региона.

На помощь коммунальщикам пригласить и жителей региона. Для этого повсеместно проведут субботники. На глав муниципальных образований возложили обязанности обеспечить всех участников инвентарем и оборудованием.

- Особое внимание надо уделить приведению в порядок памятных мест, захоронений, кладбищ, пешеходных и подъездных путей к ним, - отметил Бочаров.

Одновременно с весенней чисткой стартуют в области и работы по ремонту дорог. Напомним, в этом году планируют построить и реконструировать 71 километр региональных и межмуниципальных трасс (в том числе построить подъездные пути к селам); отремонтировать 217 километров автодорог.

- И провести ревизию дорог, которые находятся на гарантии после ремонтов, и, при наличии дефектов, обеспечить безусловное их устранение за счет подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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