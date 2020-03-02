Угнали машину и обокрали: двух чоповцев из Волжского поймали на разбое

2 Март 2020 2020-03-02T12:44:36+03:00

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Криминальная история похлеще тех, чем славились бандитские 90-е, произошла на днях в Волжском Волгоградской области: там двух парней ограбили… стражи порядка. Раньше рэкетом занимались уголовники, а теперь вот чоповцы. Причем грабители не скрывали лица масками и не стеснялись, а ограбили волжан с пистолетом в руках прямо посреди бела дня.

- 28 февраля в полицию Среднахтубинского района пришли два парня - 25 и 27 лет – оба жители Волжского. Молодые люди рассказали, что их ограбили, когда они находились возле озера у поселка Киляковка. К парням подъехала машина, на которой были наклейки ЧОПа, из нее вышли двое мужчин в камуфлированной форме и под угрозой пистолета забрали у отдыхающих деньги, мобильные телефоны, а потом еще и угнали их «ВАЗ-2114», - пересказывают историю, которую им поведали потерпевшие, в ГУ МВД по региону.

На следующий день сотрудники ГИБДД нашли похищенный автомобиль в одном из дворов Среднеахтубинского района. А после вычислили и охранников, которые совершили ограбление. Ими оказались два чоповца из Волжского.

- Со слов задержанных они, завидев парней у озера, решили проверить их на причастность к обороту наркотиков. А после псевдо блюстители закона, угрожая пистолетом и привлечением к уголовной ответственности за хранение наркотиков, ограбили парней. Угнанный автомобиль они попытались сдать в ломбард, но не сошлись со скупщиком в цене, и просто бросили машину во дворе. Остальные вещи и деньги потерпевших полиция у задержанных изъяла. Сейчас оба чоповца находятся под стражей. На них завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Грозит им до 10 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU