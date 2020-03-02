В Волгограде в массажном салоне работали проститутки

2 Март 2020 2020-03-02T11:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Чем отличается эротический массаж от прямого интима? Ну, формально, это разные вещи, а на деле часто такие массажистки просто работают проститутками. Вот такой элитный салон массажа прикрыли на днях в Волгограде. Причем работал он не где-то на задворках, а в самом центре города. Организовали его две женщины: 30-летняя барышня была хозяйкой данного заведения, и выполняла роль сутенерши - подыскивала клиентов и устанавливала прейскурант. А вторая – 24-летняя жительница Краснооктябрьского района Волгограда – устраивала эромассажи с приятным завершением.

Раскрыли «обман» оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Отдела полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по Волгограду.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». На девушку, которая оказывала интимные услуги, составили админпротокол. А вот организаторше притона грозит до 5 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU