2020-03-02T11:05:43+03:00
Происшествия

В Волгограде в массажном салоне работали проститутки

Интимные услуги прикрывали эротическим массажем
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Чем отличается эротический массаж от прямого интима? Ну, формально, это разные вещи, а на деле часто такие массажистки просто работают проститутками. Вот такой элитный салон массажа прикрыли на днях в Волгограде. Причем работал он не где-то на задворках, а в самом центре города. Организовали его две женщины: 30-летняя барышня была хозяйкой данного заведения, и выполняла роль сутенерши - подыскивала клиентов и устанавливала прейскурант. А вторая – 24-летняя жительница Краснооктябрьского района Волгограда – устраивала эромассажи с приятным завершением.

Раскрыли «обман» оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Отдела полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по Волгограду.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». На девушку, которая оказывала интимные услуги, составили админпротокол. А вот организаторше притона грозит до 5 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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