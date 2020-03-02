2020-03-02T10:50:11+03:00
Происшествия

Полиция принудительно разорвала брак волгоградки и таджика

Парочка поженилась, чтобы иностранец смог получить российское гражданство
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Браки по расчету – явление не редкое, но одно дело, когда люди женятся без любви (в силу разных причин) и совсем другое, когда идут в ЗАГС, чтобы заработать. Причем не ради большого наследства или богатств супруга/супруги, а буквально за оплату штампа в паспорте. Например, 29-летняя волгоградка вышла замуж за 20-летнего таджика, получив за это 30 тысяч рублей.

Фиктивный брак выявили сотрудники прокуратуры Волгоградской области вместе с коллегами из регионального Управления по вопросам миграции ГУ МВД России. А поводом для вмешательства в «брачную» жизнь молодоженов стало заявление от иностранца на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Причем парень намеревался получить разрешение в упрощенной форме, мотивируя тем, что он женат на волгоградке. Стали разбираться, и оказалось, что парочка вместе не живет и даже родственники невесты не в курсе о том, что она вышла замуж. Позже женщина призналась полицейским, что согласилась на фиктивный брак за 30 тысяч рублей, которые ей заплатил гражданин Республики Таджтикистан.

- На основании представленных прокуратурой материалов Советский районный суд Волгограда признал недействительным данный брак. Иностранцу, в связи с аннулированием документов, дающих право законного нахождения на территории Российской Федерации, предстоит покинуть пределы государства, - говорят в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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