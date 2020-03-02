Машина влетела на забор и повисла на газовой трубе: необычное ДТП под Волгоградом

2 Март 2020 2020-03-02T12:44:53+03:00

Вот так умудряются попасть волгоградские водители. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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«Как?» "Как он это сделал?" - в недоумении вопрошают волгоградцы, завидев фото ДТП с поселка Разгуляевка Городищенского района Волгоградской области. Такое действительно увидишь не каждый день: серебристая «Лада Калина» почти в вертикальном положении прислонилась к старенькому дому и повисла на газовой трубе. Причем повисла «задом» кверху.

«Летел в Хогвардс», «Вот это погуляли в Разгуляевке», «Паркуюсь, как хочу», «Это к хозяевам Масленица прилетела», - шутят в соцсетях волгоградцы.

На самом деле все гораздо прозаичнее: 52-летний водитель «Лады Калина», двигаясь по улице Баррикадной, не справился с управлением, перевернулся и влетел на забор, повиснув на газовой трубе.

- Произошло это 1 марта примерно в пять часов вечера. В результате ДТП водитель с травмой головы госпитализирован, - уточняют «КП-Волгоград» подробности аварии в региональном Главке.

ghest_vlg Под Волгоградом Лада перевернулась и повисла на газовой трубе у жилого дома

ИСТОЧНИК KP.RU