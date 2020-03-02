В первый день весны на пожарах пострадали два волгоградца

2 Март 2020 2020-03-02T12:47:02+03:00

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Солнце едва припекло Волгоград, как у спасателей началась горячая пора: в первый день весны в регионе было зафиксировано 33 госстатотчётных пожара, из них 15 загораний травы, 13 загораний мусора. К сожалению, пострадали люди – двух человек в последний момент спасли из огня.

В 11 часов вечера 1 марта сообщение о пожаре поступило из рабочего поселка Городище – огонь вспыхнул в одной из квартир в двухэтажном доме.

- На кухне загорелись домашние вещи. За 20 минут спасатели ликвидировали возгорание. Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электроприбора, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

А утром 2 марта – примерно в 07.25 – спасателям позвонили из Тракторозаводского района Волгограда. На улице Николая Отрады в одной из квартир многоэтажки также загорелись домашние вещи. И тоже пострадал хозяин жилья. Его госпитализировали, а экспертам предстоит выяснить причину возгорания.

А ночью – с 1 на 2 марта – с разницей в два часа (в 03.23 и в 05.24) произошли два пожара на улице Кирова. Сначала спасатели выезжали на тушение мусорного бака, который кто-то подпалил. А второй раз тушили «Ладу Приору». Но, говорят, ее не специально подожгли, виной стало замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU