2020-03-02T11:30:47+03:00
Происшествия

В Волгограде девушка на «ВАЗе» протаранила иномарку и сбежала, бросив машину

Полиция разыскивает виновников ДТП [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Авария произошла на улице Рокоссовского.Авария произошла на улице Рокоссовского.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Бывает такое, водители уезжают с места ДТП, испугавшись ответственности. Но, чтобы спровоцировать аварию, бросить машину и сбежать – это верх цинизма. Именно такая ситуация произошла в Центральном районе Волгограда 1 марта.

Было примерно 19.30, когда произошла авария на улице Рокоссовского. Водитель за рулем «ВАЗ-2114», направляясь в сторону Двинской при повороте не уступил дорогу «Фольксваген Пассат» под управлением 54-летнего мужчины и врезался в него на полном ходу. Удар был такой силы, что 22-летнего пассажира иномарки пришлось срочно госпитализировать – у него травма головы.

А виновник ДТП, похоже, не пострадал. Он сбежал, причем бросив машину прямо на месте ДТП.

- Машина «ВАЗ-2114» оказалась без государственного номера. За рулем, предположительно была девушка, вместе с ней на пассажирском сиденьи был молодой человек. Оба они сбежали. Сейчас полиция ведет их розыск, - рассказывают «КП-Волгоград» о происшествии в ГУ МВД по региону.

Полиция Волгограда ищет парочку, которая сбежала с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020-м более 1,2 тысячи волгоградок смогут зачать ребенка с помощью ЭКО
Рэкет по-волгоградски: опер из УЭБиПК развел бизнесмена на 2,5 миллиона рублей
В Волгограде работники УК полгода не получали зарплату
В Волгограде отменили концерт Наталии Орейро
У волгоградки отобрали четырех старших детей, которых она избивала
Волгоградские власти ищут подрядчика, который построит 30 новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме
Все на весеннюю чистку: волгоградцев выгонят на субботники
Угнали машину и обокрали: двух чоповцев из Волжского поймали на разбое
В Волгограде в массажном салоне работали проститутки
Полиция принудительно разорвала брак волгоградки и таджика
Машина влетела на забор и повисла на газовой трубе: необычное ДТП под Волгоградом
В первый день весны на пожарах пострадали два волгоградца
В Волгограде девушка на «ВАЗе» протаранила иномарку и сбежала, бросив машину
Водители против пешеходов: набережная Волгограда превратилась в парковку
Волгоградские автомобилисты стоят в пробке на Краснознаменской
В начале марта в Волгограде потеплеет до +13 градусов
В Волгограде банкротят организацию инвалидов, директор которой сидит в тюрьме
К Масленице готовы: волгоградцев приглашают на блины и сожжение чучела
Проводили аплодисментами: в Петербурге простились с поэтом и композитором Сергеем Хайловым
В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала женщина с ребенком
Грозит по 20 лет тюрьмы: в Волжском поймали банду наркоторговцев
Волгоградец вышел на дорогу в неположенном месте и погиб под колесами «Жигулей»
Под Волгоградом четвертый месяц ищут пропавшую женщину
Сдавайте оружие: волгоградка принесла в полицию «Маузер» покойного отца