В Волгограде девушка на «ВАЗе» протаранила иномарку и сбежала, бросив машину

2 Март 2020 2020-03-02T11:30:47+03:00

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Бывает такое, водители уезжают с места ДТП, испугавшись ответственности. Но, чтобы спровоцировать аварию, бросить машину и сбежать – это верх цинизма. Именно такая ситуация произошла в Центральном районе Волгограда 1 марта.

Было примерно 19.30, когда произошла авария на улице Рокоссовского. Водитель за рулем «ВАЗ-2114», направляясь в сторону Двинской при повороте не уступил дорогу «Фольксваген Пассат» под управлением 54-летнего мужчины и врезался в него на полном ходу. Удар был такой силы, что 22-летнего пассажира иномарки пришлось срочно госпитализировать – у него травма головы.

А виновник ДТП, похоже, не пострадал. Он сбежал, причем бросив машину прямо на месте ДТП.

- Машина «ВАЗ-2114» оказалась без государственного номера. За рулем, предположительно была девушка, вместе с ней на пассажирском сиденьи был молодой человек. Оба они сбежали. Сейчас полиция ведет их розыск, - рассказывают «КП-Волгоград» о происшествии в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/763979" frameborder="0"></iframe> Полиция Волгограда ищет парочку, которая сбежала с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU