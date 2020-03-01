Водители против пешеходов: набережная Волгограда превратилась в парковку

1 Март 2020 2020-03-01T16:10:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральная набережная Волгограда на время празднования Масленицы превратилась в парковку. Десятки горожан приехали на своих машинах, чтобы посмотреть на сожжение самого большого чучела. Власти предусмотрели такой расклад и подготовили для автомобилистов площадку на нижней террасе. Отсюда даже убрали сцену, чтобы поместилось примерно три сотни машин. Поставили регулировщика во избежание неразберихи. Но вид сотен легковушек у подножия центральной лестницы очень возмутил часть волгоградцев.

Пешеходам и велосипедистам не понравилось, что зон для прогулок из-за этой парковки стало меньше. Однако в адрес возмутившихся посыпались резонные замечания: праздник раз в году, можно немного потерпеть. Тем более, в Волгограде практически нет вариантов, где можно было бы оставить машину. Во дворах Центрального района все забито, а ближайшее место – площадь Павших Борцов, но так тоже обычно все места заняты.

ИСТОЧНИК KP.RU