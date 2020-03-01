Волгоградские автомобилисты стоят в пробке на Краснознаменской

1 Март 2020 2020-03-01T15:40:47+03:00

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На Краснознаменской в центре Волгограда 1 марта аншлаг: после обеда десятки автомобилистов застряли в пробке, которая растянулась по всей улице. Особенно плотное движение в сторону набережной от Сурского сквера до проспекта Ленина. Тут водители двигаются максимум 3 километра в час, сообщает портал «Яндекс.Пробки». Аналогичная ситуация на полосе встречного движения от 62-ой Армии вплоть до Современника.

Автомобилисты не учли, что часть рокадной дороги перекрыли в связи с Масленицей.Фото: Юлия Данильченко

Скорее всего, это связано с перекрытием дороги в честь празднования Масленицы. Напомним, 1 марта с обеда и до шести вечера участок рокадной дороги от улицы Калинина до примыкания к Комсомольской стал пешеходным. Скорее всего водители, которые не знали о перекрытии, не выбрали альтернативного объезда.

А сейчас в парке в пойме реки Царица тысячи волгоградцев, которые веселятся, кушают блины и ждут сожжения четырнадцатиметрового чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU