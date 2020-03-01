В начале марта в Волгограде потеплеет до +13 градусов

1 Март 2020 2020-03-01T15:25:42+03:00

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В 2020 году весна пришла по расписанию: 1 марта в Волгограде стоит солнечная погода, +8 градусов. Воскресенье, Масленица, все гуляют и наслаждаются прекрасным днем. Радость продлится долго, всю неделю в городе-герое сохранятся весеннее тепло.

2 марта, в понедельник, можно позабыть о зимних пуховиках и смело наряжаться в легкие пальто и курточки. Будет также +8, ясное небо, ветер до 11 метров в секунду. Во вторник ничего не изменится, а среду температура поднимется до +13 градусов. В 2019-ом 4 марта было всего +2 днем. В четверг показатели останутся на отметке выше десяти градусов. Правда, в эти дни возможен небольшой дождь, небо будет затянуто тучами. В пятницу, 6 марта, внезапно похолодает до +4, настроение испортят сильные порывы ветра до 17 метров. В выходные температура не поднимется, уик-энд пройдет не осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU