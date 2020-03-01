В Волгограде банкротят организацию инвалидов, директор которой сидит в тюрьме

1 Март 2020 2020-03-01T12:58:00+03:00

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В феврале 2020 года в Арбитражный суд Волгоградской области обратилась налоговая служба с целью признать городскую организацию для инвалидов «Луч Надежды» банкротом. Известно, что бывший директор в лице 50-летнего Игоря Башкатова в 2019 году признан виновным в неуплате налогов и подделке документов.

За два года он «сэкономил» благодаря льготам, полученным незаконным путем, более 28 миллионов рублей. Причем сделал это за счет земельного участка, предназначенного для организации досуга для инвалидов. По факту предприимчивый Башкетов устроил там парковку для коммерческого транспорта. Ему дали 3,5 года тюрьмы и арестовали имущество почти на 26 миллионов.

Теперь «Луч надежды» под угрозой. Налоговая служба должна предоставить обоснования своего заявления. Дополнительные факты суд рассмотрит 5 марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU