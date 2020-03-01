К Масленице готовы: волгоградцев приглашают на блины и сожжение чучела

1 Март 2020 2020-03-01T12:14:47+03:00

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1 марта в Волгоград как по расписанию пришла весна. День выдался удачным для празднования «Широкой Масленицы», которое началось в обед в пойме реки Царица. До пяти вечера горожане смогут посетить более 30 площадок, а также насладиться самыми разнообразными угощениями. В центре внимания будут, конечно же, блины. Их обещают испечь несколько тысяч, так что хватит всем.

Гостей ждут эстафеты, игры со скоморохами, спортивные конкурсы и мастер-классы (с подробной программой можно познакомиться по ссылке).

- Кульминацией масленичного разгуляя станет сожжение чучела Масленицы высотой 14,5 метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Водителям напоминают, что участок рокадной дороги от улицы Калинина до примыкания к Комсомольской до шести вечера будет пешеходным.

ИСТОЧНИК KP.RU