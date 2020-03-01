Проводили аплодисментами: в Петербурге простились с поэтом и композитором Сергеем Хайловым

1 Март 2020 2020-03-01T12:01:21+03:00

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В первый день весны в Петербурге простились с известным и многими любимым музыкантом, поэтом Сергеем Хайловым. Он умер ан 51 году жизни - 25 февраля. На церемонии прощания, которая состоялась в ритуальном зале по Екатерининскому проспекту, собрались близкие, коллеги, друзья и поклонники композитора, поэта и аранжировщика. Присутствующие проводили его в последний путь теплыми словами и аплодисментами. Об этом «КП-Волгоград» рассказали родные.

Сергей Хайлова так любили в России, что решили организовать два прощания: одно в северной столице, где он проживал в последние годы, а второе - в родном Волгограде. Церемония пройдет 4 марта в ритуальном зале на кладбище Центрального района (Димитриевском), расположенном на улице Карла Либкнехта, 2а, куда привезут урну с его прахом. Начало в 9:20 утра.

Сергей Хайлова очень любили в России. Фото предоставили родные.

Напомним, последний год жизни Сергей Хайлов боролся с онкологическим заболеванием. В ночь на 25 февраля его сердце перестало биться.

ДОСЬЕ «КП»

Хайлов Сергей Александрович родился в Волгограде 18 января 1970 года. Получил образование в волгоградской музыкальной школе №1 по классу скрипки, учился в школе №83, затем поступил на эстрадное отделение Волгоградского училища искусств им. П. А. Серебрякова (1997год). Известен как поэт, композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд продюсер, преподаватель, а также создатель известного волгоградского трио "Альманах" и легендарного трио "Предлог".

ИСТОЧНИК KP.RU