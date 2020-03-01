В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала женщина с ребенком

1 Март 2020 2020-03-01T10:05:53+03:00

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Массовая авария произошла в Центральном районе Волгограда около десяти часов вечера 29 февраля. Устроил ее 61-летний водитель «Рено Логана». Он ехал по улице Рокоссовского со стороны Ткачева в сторону Невской. При повороте на Двинскую мужчина был обязан предоставить преимущество другим машинам, ехавшим во встречном направлении, но проигнорировал ПДД. Иномарка врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер».

- В результате столкновения автомашина «Рено Логан» совершила наезд передним бампером на стоящую на светофоре по улице Двинская автомашину «Шевроле Нива» под управлением 62-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/763844" frameborder="0"></iframe> Тройное ДТП в центре Волгограда.

В тройном ДТП пострадало два человека, и оба пассажиры «Логана». Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали 30-летнюю женщину и 4-летнего малыша, которые получили травмы и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU