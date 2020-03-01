В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала женщина с ребенком
Массовая авария произошла в Центральном районе Волгограда около десяти часов вечера 29 февраля. Устроил ее 61-летний водитель «Рено Логана». Он ехал по улице Рокоссовского со стороны Ткачева в сторону Невской. При повороте на Двинскую мужчина был обязан предоставить преимущество другим машинам, ехавшим во встречном направлении, но проигнорировал ПДД. Иномарка врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер».
- В результате столкновения автомашина «Рено Логан» совершила наезд передним бампером на стоящую на светофоре по улице Двинская автомашину «Шевроле Нива» под управлением 62-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.
Тройное ДТП в центре Волгограда.
В тройном ДТП пострадало два человека, и оба пассажиры «Логана». Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали 30-летнюю женщину и 4-летнего малыша, которые получили травмы и ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU