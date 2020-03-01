Грозит по 20 лет тюрьмы: в Волжском поймали банду наркоторговцев

1 Март 2020 2020-03-01T09:41:50+03:00

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Три жителя Волжского попали под несколько тяжелых уголовных статей за торговлю наркотиками местным жителям. Их задержали сотрудники регионального Главка вместе с бойцами спецподразделения «Гром». Тем самым правоохранители спасли от употребления опасного вещества сотни зависимых: в закладках, которые сделали курьеры, осталось как минимум 440 разовых доз. Их изъяли и отправили экспертам. Уже известно, что торговцы купили наркотики через интернет. У каждого были свои роли.

- Между задержанными существовало разграничение обязанностей – один из них принимал заказы, второй занимался расфасовкой наркотика, а третий – осуществлял закладки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас троица находится под стражей, идет следствие. Им грозят приличные сроки – вплоть до двадцати лет тюрьмы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU