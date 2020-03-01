2020-03-01T09:26:02+03:00
Происшествия

Волгоградец вышел на дорогу в неположенном месте и погиб под колесами «Жигулей»

Водитель не заметил пенсионера
Юлия Данильченко
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Пять аварий устроили автомобилисты на трассах Волгоградской области в последний день зимы, 29 февраля. Восемь человек, в том числе дети, попали на больничные койки, еще один погиб. Смертельное дорожное происшествие случилось в Тракторозаводском районе Волгограда около пяти часов утра.

56-летний мужчина за рулем «Жигулей» ехал по улице Шурхина во стороны Шкирятова в сторону Третьей Продольной.

- Напротив дома № 90 по улице Шурухина он совершил наезд на 62-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

На место ДТП приехала «скорая помощь», мужчину срочно госпитализировали в медучреждение, где пытались спасти. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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