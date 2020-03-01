Волгоградец вышел на дорогу в неположенном месте и погиб под колесами «Жигулей»
Пять аварий устроили автомобилисты на трассах Волгоградской области в последний день зимы, 29 февраля. Восемь человек, в том числе дети, попали на больничные койки, еще один погиб. Смертельное дорожное происшествие случилось в Тракторозаводском районе Волгограда около пяти часов утра.
56-летний мужчина за рулем «Жигулей» ехал по улице Шурхина во стороны Шкирятова в сторону Третьей Продольной.
- Напротив дома № 90 по улице Шурухина он совершил наезд на 62-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.
На место ДТП приехала «скорая помощь», мужчину срочно госпитализировали в медучреждение, где пытались спасти. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU