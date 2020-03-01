Под Волгоградом четвертый месяц ищут пропавшую женщину

1 Март 2020 2020-03-01T09:43:32+03:00

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53-летнюю Ольгу Лопыреву последний раз видели 4 ноября 2019 года. Женщина, проживающая в поселке Новый Рогачик в Городищенском районе, ушла из дома и не вернулась. Родные обратились в полицию, к поискам подключился отряд «Лиза Алерт». Прошло четыре месяца, но жительницу Волгоградской области так и не нашли.

Фото "Лиза Алерт"

Буквально вчера, 29 февраля, команда вновь отправилась на выезд в ту местность, где может находиться пропавшая. Вместе с полицией, следователями и местными жителями собралось 30 человек.

- Было пройдено много километров по пересечённой местности, осмотрели в том числе камыши, береговую линию, поля, заброшенные здания, - рассказали в «Лиза Алерт».

Известно, что Ольга была одета в темно-синий бушлат со светоотражающими полосками, штаны, сиреневые калоши. На ней также были очки в красной оправе. У нее короткие русые волосы, рост 155 сантиметров, худенькая. Жителей просят помочь с поисками.

ИСТОЧНИК KP.RU