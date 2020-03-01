Сдавайте оружие: волгоградка принесла в полицию «Маузер» покойного отца

1 Март 2020 2020-03-01T08:41:10+03:00

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Волгоградские полицейские решили напомнить жителям области о постановлении губернатора, согласно которому сдавшему в правоохранительные органы оружие или боеприпасы положено вознаграждение. Речь о случаях, когда хранение опасных предметов является незаконным. Например, женщина из Волгограда после смерти отца нашла в его гараже пистолет «Маузер» и 6 патронов «Браунинг». Она решила сдать все это добро в ОВД и получила 5 тысяч рублей.

Возможно, кто-то знает о фактах незаконного использования оружия. За эту информацию также положены денежные выплаты. Это касается и снарядов времен войны, найденных на территории региона.

- Так, за сдачу огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (боевое, служебное и спортивное) предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей, за гладкоствольное оружие, в том числе обрезы, газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие – 2 тысячи, гранаты – 1 тысяча. – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Уточнить информацию можно в отделе по взаимодействию с органами исполнительной власти у Ирины Городовой (30-47-40) и Николая Степаненко (30-41-14).

ИСТОЧНИК KP.RU