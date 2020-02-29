Все в объезд: в Волгоград не пустят фуры

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:19:08+03:00

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Весну в этом году, синоптики пророчат раннюю и теплую. Поэтому дорожные компании уже вовсю готовятся к капитальным ремонтам. А в администрации Волгоградской области уже подготовили постановление, ограничивающее въезд в областной центр тяжеловесных фур. Это стандартная практика – чтобы в период дождей и грязи фуры не разбили асфальтовое покрытие. В этом году временное ограничение для большегрузов вводят уже с 1 апреля.

Речь идет о грузовиках, у которых нагрузка на каждую ось составляет более пяти тонн.

Коснутся эти ограничения всех дорог межмуниципального и областного значения, кроме Третьей Продольной магистрали. Именно на эту дорогу и будут пускать в объезд все транзитные фуры. Вскоре дорожники установят соответствующие знаки.

Пока ограничения вводятся на месяц – с 1 по 30 апреля. Далее контролирующие ведомства будут смотреть по погоде и ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU