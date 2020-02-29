2020-02-29T14:09:22+03:00
Общество

Легкоатлетка из Волгограда Татьяна Лебедева взяла новую высоту – 5895 метров

Олимпийская чемпионка забралась на вершину горы Килиманджаро
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бывший сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева покоряет новые вершины. Фото с ее личной странички в инстаграме.Бывший сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева покоряет новые вершины. Фото с ее личной странички в инстаграме.
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Наша именитая волгоградка, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, несмотря на свои 43 года, продолжает покорять вершины. Правда, уже не спортивного олимпа, а реального - она забралась на вершину самой высокой горы Африки Килиманджаро.

«Высота взята!», - написала на своей страничке в инстаграме спортсменка.

Бывших олимпийских чемпионок не бывает. Фото с личной странички Татьяны Лебедевой.

Бывших олимпийских чемпионок не бывает. Фото с личной странички Татьяны Лебедевой.

Несколько дней Татьяна Лебедева взбиралась на эту вершину, но зато положила в свою копилку новое достижение. И даже умудрилась поздравить прямо с вершины свою коллегу – олимпийскую чемпионку и нашу волгоградку Елену Слесаренко, которая 28 февраля отмечала свое 38-летие.

«Наверно Боги олимпийские они на высоте 2,500, а я тебе шлю самые лучшие пожелания с высоты 5895 метров. Я желаю тебе, чтобы все твои желания свершились. Мы с тобой покорим еще не одну гору! Ты же знаешь, олимпийский дух он всегда в нас присутствует. С днем рождения!» - опубликовала пожелание Лебедевой на своей страничке Елена Слесаренко.

Напомним, Елена сделала вчера не менее сенсационное заявление – она ждет второго ребенка.

Вот такие они, волгоградские чемпионки.

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Волгоградка олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева шлет привет с вершины Килиманджаро
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ИСТОЧНИК KP.RU

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