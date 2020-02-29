Легкоатлетка из Волгограда Татьяна Лебедева взяла новую высоту – 5895 метров
Наша именитая волгоградка, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, несмотря на свои 43 года, продолжает покорять вершины. Правда, уже не спортивного олимпа, а реального - она забралась на вершину самой высокой горы Африки Килиманджаро.
«Высота взята!», - написала на своей страничке в инстаграме спортсменка.
Бывших олимпийских чемпионок не бывает. Фото с личной странички Татьяны Лебедевой.
Несколько дней Татьяна Лебедева взбиралась на эту вершину, но зато положила в свою копилку новое достижение. И даже умудрилась поздравить прямо с вершины свою коллегу – олимпийскую чемпионку и нашу волгоградку Елену Слесаренко, которая 28 февраля отмечала свое 38-летие.
«Наверно Боги олимпийские они на высоте 2,500, а я тебе шлю самые лучшие пожелания с высоты 5895 метров. Я желаю тебе, чтобы все твои желания свершились. Мы с тобой покорим еще не одну гору! Ты же знаешь, олимпийский дух он всегда в нас присутствует. С днем рождения!» - опубликовала пожелание Лебедевой на своей страничке Елена Слесаренко.
Напомним, Елена сделала вчера не менее сенсационное заявление – она ждет второго ребенка.
Вот такие они, волгоградские чемпионки.
ИСТОЧНИК KP.RU