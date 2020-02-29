2020-02-29T13:02:36+03:00
Общество

Последние ночные катания: каток в пойме Царица готовят к летнему сезону

Каток будет работать до 3 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с инстаграма "Мой парк"Фото с инстаграма "Мой парк"
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На календаре еще «дополнительный» день зимы, а в воздухе над Волгоградом уже пахнет весной. Столбик термометра день за днем поднимается все выше, и поддерживать лед на катке в пойме Царицы все сложнее. Поэтому принято решение о закрытии сезона катаний 3 марта.

Но у вас еще есть возможность напоследок покататься на коньках - правда, поздно вечером, когда еще не так жарко.

- Последние деньки каток будет принимать гостей на ночные катания и работать до часу ночи. На 3 марта запланировали закрытие сезона. Воду сольют, а оборудование катка законсервируют до следующей зимы, - сообщил «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин.

Отметим, что по предварительным прогнозам синоптиков после 3 марта в Волгограде воздух днем будет прогреваться до 10-15 градусов тепла.

Организаторы говорят, что и летом ледяная площадка пустовать не будет. Готовят какие-то «летние забавы». Но что это будет, секрет пока не раскрывают.

Напомним, что 1 марта парк «Раздолье» ждет волгоградцев на Масленичные гулянья. Будут блины, танцы, катания на льду, сжигание Чучела и, конечно же, подведение итогов «Мисс лед-2020» и награждение победительниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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