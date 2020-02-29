Волгоградке грозит колония за то, что приютила трех узбеков

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:34:34+03:00

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Сколько раз повторяют волгоградцам – фиктивная регистрация уголовно наказуема, но все равно находятся «сердобольные» земляки, которые прописывают у себя мигрантов. Одной такой жительнице теперь грозит до трех лет лишения свободы. А все за то, что зарегистрировала у себя трех узбеков.

28-летняя женщина проживает в Тракторозаводском районе Волгограда. Именно она прописала в своей квартире трех граждан Республики Узбекистан. Правда, эта молодая особа сделала это не по доброте душевной, а за деньги.

- Женщина достоверно знала, что иностранцы проживать в доме не будут. А регистрацию сделала им за денежное вознаграждение. Теперь она проходит по уголовному делу «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU