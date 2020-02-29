2020-02-29T12:34:34+03:00
Происшествия

Волгоградке грозит колония за то, что приютила трех узбеков

Женщина на самом деле прописала мигрантов за деньги
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сколько раз повторяют волгоградцам – фиктивная регистрация уголовно наказуема, но все равно находятся «сердобольные» земляки, которые прописывают у себя мигрантов. Одной такой жительнице теперь грозит до трех лет лишения свободы. А все за то, что зарегистрировала у себя трех узбеков.

28-летняя женщина проживает в Тракторозаводском районе Волгограда. Именно она прописала в своей квартире трех граждан Республики Узбекистан. Правда, эта молодая особа сделала это не по доброте душевной, а за деньги.

- Женщина достоверно знала, что иностранцы проживать в доме не будут. А регистрацию сделала им за денежное вознаграждение. Теперь она проходит по уголовному делу «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легкоатлетка из Волгограда Татьяна Лебедева взяла новую высоту – 5895 метров
Последние ночные катания: каток в пойме Царица готовят к летнему сезону
Волгоградке грозит колония за то, что приютила трех узбеков
Волгоградские дороги отмывают от зимней пыли и грязи
"Мисс Волгоград" увела жениха у Ольги Бузовой
Под Волгоградом водитель «семерки» насмерть сбил старушку
В Волгограде перекрыли движение по улице Пархоменко
В Волгоград для прощания привезут прах Сергея Хайлова
В Волгограде по вине коммунальщиков затопило квартиру пожилого инвалида
Прокуратура нашла в волгоградских аптеках более ста нарушений закона
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают защиту от непредвиденных обстоятельств
В Камышине приставы выгоняли из квартиры тараканов
Елена Слесаренко призналась, что ждет второго ребенка