Волгоградские дороги отмывают от зимней пыли и грязи

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:13:08+03:00

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Погода в этом году балует волгоградцев – зима была малоснежной и теплой, и весна пришла рано. Столбик термометра поднялся до плюс 10 и выше градусов, поэтому власти Волгограда решили, что пора вычищать город от зимних «залежей» - накопившихся пыли и грязи. И уже с 28 февраля приступили к влажной уборке городских улиц.

- В январе вакуумные подметально-уборочные машины использовали для уборки наряду с погрузчиками и самосвалами, а сегодня их вновь переоснастили под «пылесосы». С помощью «пылесосов» муниципальные предприятия проводят уборку улично-дорожной сети от остатков песко-соляной смеси, мусора и пыли, скопившихся вдоль обочин дорог. Еще неделю назад их использовали только в дневное время, а теперь (в связи с повышением температур) «пылесосы» работают и по ночам, когда улицы менее загружены транспортом, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города. – Этой ночью за уборку прилотковой части проезжей части вышло порядка 40 единиц техники, оснащенной специальным оборудованием.

Сначала с тротуаров и дорог счищают грязь, затем проходят поливомоечные машины, смывающие струями воды остатки песко-соляной смеси.

- Сейчас бригады МУП «ДСЭР Советского района» и МБУ «Северное» работают на улицах Еременко, Шурухина, 62 Армии, 51-й Гвардейской, б-ре 30-летия Победы, 64-й Армии, Кирова, Лазоревая, Калиниина, Электролесовской и других. Ежедневно на очистку волгоградских дорог выходит свыше 80 единиц спецтехники муниципальных дорожно-коммунальных предприятий, - добавляют в мэрии.

Одна только большая просьба к водителям: не оставляйте свои машины вдоль обочин, чтобы не препятствовать уборке города после зимы!

ИСТОЧНИК KP.RU