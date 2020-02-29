2020-02-29T11:13:44+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель «семерки» насмерть сбил старушку

Еще два пешехода за минувшие сутки оказались на больничной койке
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на волгоградских дорогах пострадали два пешехода, один погиб. Печальную статистику «КП-Волгоград» предоставили в ГУ МВД по региону.

Трагическое ДТП произошло в Среднеахтубинском районе. 36-летний водитель на «семерке» ехал со стороны поселка Средняя Ахтуба в сторону Ленинска. Было уже темно – авария случилась примерно в 22.20. Именно из-за темноты водитель и не заметил вовремя 86-летнюю бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- От удара и полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии, - уточняют в региональном Главке.

Вечером того же дня под колесами оказался и 42-летний житель города Серафимович, который шел по обочине городской дороги. Его сбил 21-летний водитель «Шевроле Круз» на улице Донской. К счастью, травмы оказались не смертельными, мужчину увезли в больницу.

А в Волгограде ДТП с участием пешехода произошло в Краснооктябрьском районе. 29-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21093» напротив дома №18 по улице Богунская сбила 56-летнюю пенсионерку. Бабушку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легкоатлетка из Волгограда Татьяна Лебедева взяла новую высоту – 5895 метров
Последние ночные катания: каток в пойме Царица готовят к летнему сезону
Волгоградке грозит колония за то, что приютила трех узбеков
Волгоградские дороги отмывают от зимней пыли и грязи
"Мисс Волгоград" увела жениха у Ольги Бузовой
Под Волгоградом водитель «семерки» насмерть сбил старушку
В Волгограде перекрыли движение по улице Пархоменко
В Волгоград для прощания привезут прах Сергея Хайлова
В Волгограде по вине коммунальщиков затопило квартиру пожилого инвалида
Прокуратура нашла в волгоградских аптеках более ста нарушений закона
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают защиту от непредвиденных обстоятельств
В Камышине приставы выгоняли из квартиры тараканов
Елена Слесаренко призналась, что ждет второго ребенка