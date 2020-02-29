Под Волгоградом водитель «семерки» насмерть сбил старушку
За минувшие сутки на волгоградских дорогах пострадали два пешехода, один погиб. Печальную статистику «КП-Волгоград» предоставили в ГУ МВД по региону.
Трагическое ДТП произошло в Среднеахтубинском районе. 36-летний водитель на «семерке» ехал со стороны поселка Средняя Ахтуба в сторону Ленинска. Было уже темно – авария случилась примерно в 22.20. Именно из-за темноты водитель и не заметил вовремя 86-летнюю бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
- От удара и полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии, - уточняют в региональном Главке.
Вечером того же дня под колесами оказался и 42-летний житель города Серафимович, который шел по обочине городской дороги. Его сбил 21-летний водитель «Шевроле Круз» на улице Донской. К счастью, травмы оказались не смертельными, мужчину увезли в больницу.
А в Волгограде ДТП с участием пешехода произошло в Краснооктябрьском районе. 29-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21093» напротив дома №18 по улице Богунская сбила 56-летнюю пенсионерку. Бабушку госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU