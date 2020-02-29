В Волгограде перекрыли движение по улице Пархоменко

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация, которую следует взять на заметку водителям: в Волгограде с 28 февраля перекрыли движение по улице Пархоменко в Центральном районе. Ограничения временные – коммунальщикам надо подключить новый жилой дом к тепловым сетям. Рабочие обещают справиться за несколько дней – так что дорога будет перекрыта до 2 марта 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии города.

Перероют коммунальщики участок в районе пересечения в улицей Кубанской.

Транспорт на это время пустят в объезд. Объехать участок работ можно будет по улицам Новороссийская, Кубанская, Рокоссовского, Невская.

- Разрешение на производство работ выдано с учетом того, что ресурсоснабжающая организация взяла на себя обязательства восстановить дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия (плиточного или асфальтобетонного) применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU