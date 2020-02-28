В Волгограде по вине коммунальщиков затопило квартиру пожилого инвалида

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:32:08+03:00

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Прокуратура Центрального района Волгограда защитила права 80-летней женщины с инвалидностью второй группы. Женщина проживала на последнем этаже многоэтажного дома. По вине коммунальщиков ее квартиру затопило. Как выяснилось, кровля была неисправная. Пенсионерке пришлось самой делать ремонт, в то время как управляющая компания осталась в стороне.

- Неоднократные обращения женщины в ООО «Управляющая компания Центрального района» с просьбой починить кровлю и возместить причиненный ущерб были проигнорированы, - рассказали «КП-Волгоград» областной прокуратуры.

Тогда женщина пошла в прокуратуру. Надзорные органы вышли в Центральный районный суд и потребовали выплатить женщине материальный и моральный ущерб. В итоге УК расщедрилась на 13 тысяч рублей, избавив себя от судебных разбирательств. На этом конфликт был исчерпан. Так же УК обязали отремонтировать крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU