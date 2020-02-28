2020-02-28T17:19:44+03:00
Общество

Прокуратура нашла в волгоградских аптеках более ста нарушений закона

В них сильно завышали цены и отсутствовали необходимые лекарства
Юлия Данильченко
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О своем здоровье заботится каждый, и аптеки этим пользуются. На лекарства завышают цены, а деваться некуда. Иногда случается так, что найти необходимый препарат не получается, его попросту нет. Волгоградская прокуратура встала на защиту прав жителей и проверила аптечные организации. Выяснилось, что не все так гладко.

- Так, прокурором Волжского установлено, что в аптечном пункте одного из хозяйствующих субъектов отсутствовали лекарственные препараты, наличие которых прямо предусмотрено законодательством, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Самое популярное нарушение – завышение стоимости товаров. Владельцы пытались обогатиться на лекарствах, которые по закону должны быть доступны для каждого. Прокуратура нашла более ста нарушений, на половину из них отреагировали представлением в адрес руководителей, еще на семьдесят возбудили административные производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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