В Камышине приставы выгоняли из квартиры тараканов

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:45:01+03:00

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В городе Камышин Волгоградской области, чтобы выгнать тараканов из зловонной квартиры, пришлось звать на помощь судебных приставов. Это не шутка. Дело все в женщине, которая захламила свою квартиру так, что соседям пришлось идти в суд.

Женщина сносит в свою квартиру все, что выбрасывают соседи – старую мебель, просроченные консервы, вещи… В итоге квартира превратилась в свалку, а жизнь соседей – в кромешный ад.

Пяти минут в подъезде достаточно, чтобы ощутить всю остроту проблемы. А количество тараканов и других вредителей превосходят все мыслимые масштабы! Жители злополучного подъезда подали исковое заявление в суд, который и постановил собственницу убраться в квартире. Вот только женщина игнорировала судебное решение. Более того, продолжала «пополнять свою коллекцию вещей». 26 февраля к ней приехали приставы вместе со специалистами организации, которая занимается уборкой и дезинфекцией,

- Три грузовика понадобилось, чтобы вывести из злосчастной квартиры весь хлам, - рассказывают «КП-Волгоград» в УФССП по региону. - Вот только гарантий, что после всех проведенных мероприятий соседи заживут спокойно нет. Ведь эту «нехорошую» квартиру чуть более года назад уже очищали таким же образом.

ИСТОЧНИК KP.RU