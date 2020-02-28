2020-02-28T17:01:55+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают защиту от непредвиденных обстоятельств

Срок накопительного страхования жизни «Управляй будущим» действует до 30 лет
Иван Егоров
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Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Управляй будущим». Стать участником программы могут физические лица не моложе 18 и не старше 65 лет на момент окончания договора. Каждый клиент может воспользоваться индивидуальной системой оплаты взносов - с ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой периодичностью, либо единовременным взносом.

Накопить крупную сумму к определенному событию и одновременно получить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем, возможно за счет регулярных взносов и страховой составляющей. Средства по программе может получить и близкий человек застрахованного за счет единовременного взноса. В случае смерти владельца полиса страховые выплаты могут получить один или несколько наследников по закону или указанные в договоре выгодоприобретатели.

Подробную информацию об условиях программы накопительного страхования жизни «Управляй будущим» можно получить в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

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