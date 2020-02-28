2020-02-28T14:41:45+03:00
Спорт

Елена Слесаренко призналась, что ждет второго ребенка

Волгоградка сообщила новость в свой день рождения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички спортсменки.Фото с личной странички спортсменки.
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«Мне 38 лет и я счастлива», - сегодня, 28 февраля, именитая волгоградка, олимпийская чемпионка, а ныне руководитель «Юнармии» Елена Слесаренко принимает поздравления с днем рождения. Но не только. Именно сегодня (хотя спортсменка и не любит афишировать свою личную жизнь) она на всю страну призналась, что ждет второго ребенка. Так что и поздравления принимает двойные.

«Високосный год всегда особенный дня меня! Но даже Олимпиады теряют свой блеск перед волшебством ожидания появления человеческого чуда на свет... 2020 год будет невероятным! Принимаю поздравления с Днем Рождения от друзей и коллег, испытываю огромное удовольствие! Благодарю каждого за эмоции, подаренные мне сегодня, и за ваше участие в моей жизни!», - написала Елена в своем инстаграме.

Вот только имя отца будущего ребенка остается в секрете. Елена давно в разводе с первым мужем (в прошлом победитель всероссийских юниорских первенств по прыжкам с шестом. С ним Елена прожила в браке четыре года и от которого у нее родилась дочь Лиза), а нового избранника тщательно скрывает. Впрочем, это и неважно. Поклонники, коллеги и друзья засыпают Елену поздравлениями ипожеланиями счастья, здоровья и любви. «Комсомолка» присоединяется к поздравлениям!

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Елена Слесаренко призналась, что ждет второго ребенка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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