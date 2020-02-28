В Волгоградской области осталось 32 проблемных долгостроев

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:54:35+03:00

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Никак в Волгоградской области не удается пока полностью закрыть проблему «замороженных» долгостроев. На данный момент в регионе 32 дома из числа недостроенных в срок. Ситуацию обсуждали в облдуме на заседании рабочей группы по вопросам мониторинга реализации мер, связанных с защитой прав и законных интересов участников долевого строительства жилья на территории Волгоградской области.

Самый проблемный в этом плане - ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда (13 многоквартирных домов, более 1300 дольщиков). В прошлом году в этом ЖК удалось завершить строительство двух десятиэтажек, в 2020-м планируют достроить еще шесть высоток. По данным компании «Пересвет-Юг», работы ведутся в плановом режиме, кроме того, осуществляется подготовка проектной документации еще по двум объектам – двадцатичетырехэтажным домам.

Еще один проблемный дом – высотка по улице Огарева, 21б (ЖК «Династия»). Сейчас объект находится в процедуре банкротства. К концу марта планируют начать процесс передачи объекта региональному фонду для достройки дома.

Всего из 32-х домов 20 уже достраивают при поддержке властей, еще один дом самостоятельно завершает компания под контролем Госстройнадзора. По остальным долгостроям решения прорабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU