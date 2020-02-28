УФАС запретил «Ротору» покупать дорогую иномарку ради выхода в РПЛ

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:18:56+03:00

Антимонопольщики посчитали, что клуб может обойтись на играх и без «Toyota Camry»

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«Ротор» и без того недешево обходится областному бюджету – перелеты, гостиницы, аренда полей, а недавно на сайте госзакупок появился совсем удивительный лот: клуб собирался купить «Toyota Camry». СК «Ротор» готов был заплатить за новенькую иномарку почти 2 миллиона рублей. Но в дело вмешались СМИ и региональный УФАС. Антимонопольщики, проверив закупку, пришли к выводу, что клуб вполне может обойтись и без дорогой иномарки.

Во-первых, в нарушение закона в документах была указана конкретная модель автомобиля, без использования слов «или эквивалент», что повлекло необоснованное ограничение конкуренции. Во-вторых, пояснения экспертов клуба – что им нужен автомобиль «Е» класса, так как команда планирует играть в премьер-лиге и должна соответствовать ее статусу, - комиссию УФАС не убедили. Антимонопольщики выдали предписание аннулировать данную закупку.

- Даже такая высокая цель, как прохождение в премьер-лигу, не может быть признана законным обоснованием для ограничения конкуренции. Полагаю, что при достойной игре успешному прохождению волгоградского футбольного клуба в премьер-лигу отсутствие Toyota Camry не помешает, -считает руководитель УФАС Роман Лучников.

ИСТОЧНИК KP.RU