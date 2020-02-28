В Волгограде чиновники вычеркнули сироту из списка нуждающихся в жилье

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:27:26+03:00

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Все знают, что по достижении совершеннолетия чиновники обязаны обеспечить сирот жильем. Так гласит закон. Но в Волгограде 19-летнему сироте пришлось год обивать пороги и обращаться за помощью в прокуратуру, чтобы добиться положенного ему по закону.

Дело в том, что у этого парня есть небольшая доля в коммунальной квартире. Специалисты из комитета соцзащиты населения посчитали, что это является основанием для удаления сироты из списка тех, кто нуждается в жилом помещении.

Но чиновники не учли тот факт, что доля у парня в «коммуналке» такая маленькая, что не позволяет ему иметь даже отдельную комнату. Кроме того, на эту квартиру претендуют еще ряд собственников, некоторые даже не родственники, а посторонние для сироты люди. Поэтому прокуратура взялась защитить права молодого человека.

- Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения комитета соцзащиты об исключении сироты из списка нуждающихся в жилье. А также потребовала Комитет строительства Волгоградской области обеспечить молодого человека благоустроенным жилым помещением по договору найма специализированного жилого фонда, - рассказывают историю в областной прокуратуре.

Однако, Центральный суд Волгограда отказал прокуратуре. Тогда правоохранители подали апелляцию и выиграли.

- Согласно новому решению суда апелляционной инстанции требования прокурора Волгограда удовлетворены в полном объеме. Исполнение этого решения будет взято прокуратурой города на контроль, -уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU