В Волгограде чиновники вычеркнули сироту из списка нуждающихся в жилье
Все знают, что по достижении совершеннолетия чиновники обязаны обеспечить сирот жильем. Так гласит закон. Но в Волгограде 19-летнему сироте пришлось год обивать пороги и обращаться за помощью в прокуратуру, чтобы добиться положенного ему по закону.
Дело в том, что у этого парня есть небольшая доля в коммунальной квартире. Специалисты из комитета соцзащиты населения посчитали, что это является основанием для удаления сироты из списка тех, кто нуждается в жилом помещении.
Но чиновники не учли тот факт, что доля у парня в «коммуналке» такая маленькая, что не позволяет ему иметь даже отдельную комнату. Кроме того, на эту квартиру претендуют еще ряд собственников, некоторые даже не родственники, а посторонние для сироты люди. Поэтому прокуратура взялась защитить права молодого человека.
- Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения комитета соцзащиты об исключении сироты из списка нуждающихся в жилье. А также потребовала Комитет строительства Волгоградской области обеспечить молодого человека благоустроенным жилым помещением по договору найма специализированного жилого фонда, - рассказывают историю в областной прокуратуре.
Однако, Центральный суд Волгограда отказал прокуратуре. Тогда правоохранители подали апелляцию и выиграли.
- Согласно новому решению суда апелляционной инстанции требования прокурора Волгограда удовлетворены в полном объеме. Исполнение этого решения будет взято прокуратурой города на контроль, -уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU