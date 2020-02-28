2020-02-28T12:04:19+03:00
Спорт

Рохус Шох ушел с поста президента Федерации футбола Волгоградской области

Свое решение волгоградец пояснил занятостью на других должностях
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Рохус Шох руководил федерацией футбола в регионе восемь лет. Фото Федерации футбола Волгоградской области.Рохус Шох руководил федерацией футбола в регионе восемь лет. Фото Федерации футбола Волгоградской области.
Изменить размер текста:

В волгоградском футболе, похоже, грядут большие перемены. Сегодня, 28 февраля, стало известно, что Рохус Шох уходит с поста президента Президент Федерации футбола Волгоградской области. Он уже написал заявление об уходе по собственному желанию. Шох занимал эту должность восемь лет! Но в последние годы между областной федерацией и администрацией региона были очень «натянутые» отношения. Конфликтные ситуации не раз всплывали в СМИ и в интернете. Однако, Шох уверяет, что покидает пост по причине сильной занятости на других должностях.

- Мое решение взвешенное, я обдумывал его давно и решил, что сейчас настал лучший момент. Главная причина - моя занятость. Помимо Федерации футбола Волгоградской области я возглавляю еще и Союз Федераций футбола "Центр" (в который входят 12 регионов центральной России, в том числе Волгоградская область). Плюс работа в РФС тоже забирает много времени, - отметил в своем открытом письме Рохус Шох.

В общем, с сегодняшнего дня место руководителя региональной федерации вакантно. Нового председателя должны выбрать в течение 30-ти дней.

Свою Академию «Ротор» Шох пообещал курировать и дальше.

- Чтобы пресечь возможные кривотолки, сразу скажу, что свою кандидатуру на этих выборах я выставлять не буду, как и не планирую поддерживать ни одного из кандидатов, которые подадут заявки на участие в выборах. Уверен, что новый руководитель, кто бы им не стал, продолжит работу на благо волгоградского футбола, - написал Рохус Шох.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рохус Шох ушел с поста президента Федерации футбола Волгоградской области
Я горд и счастлив, что учился здесь: Сергей Бурунов спустя 25 лет вернулся в Волгоград
В Светлоярском районе отравили химикатами еще один плодородный участок земли
В Волгограде жители аварийных домов получили 127 миллионов рублей на новое жилье
Провал у жилого дома в Волгограде засыплют песком
Под Волгоградом сошли с рельсов шесть вагонов с цементом
Волгоградец засыпал и спрятал колодец, чтобы не платить по долгам за воду
В Волжском сбили двух пешеходов: одного на тротуаре, второго на парковке
Вратарь Мирослав Лобанцев покинул «Ротор»
Максим Виторган снимает в Волгограде «Письма Победы»
Следователи установили личности погибших на пожаре под Волгоградом
Проблемной высотке на улице Рыкачева в Волгограде нашли нового застройщика
Автор популярных романов встретится с волгоградскими читателями в Горьковке
В Волгоградской области за четыре года обещают отремонтировать и построить 37 мостов
Волгоградцам уменьшили прожиточный минимум почти на 250 рублей
В Волгограде жертвами лжебанкиров стали учитель, бухгалтер и еще девять человек
Под Волгоградом полуторагодовалый ребенок обварился кипятком