Рохус Шох ушел с поста президента Федерации футбола Волгоградской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:04:19+03:00

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В волгоградском футболе, похоже, грядут большие перемены. Сегодня, 28 февраля, стало известно, что Рохус Шох уходит с поста президента Президент Федерации футбола Волгоградской области. Он уже написал заявление об уходе по собственному желанию. Шох занимал эту должность восемь лет! Но в последние годы между областной федерацией и администрацией региона были очень «натянутые» отношения. Конфликтные ситуации не раз всплывали в СМИ и в интернете. Однако, Шох уверяет, что покидает пост по причине сильной занятости на других должностях.

- Мое решение взвешенное, я обдумывал его давно и решил, что сейчас настал лучший момент. Главная причина - моя занятость. Помимо Федерации футбола Волгоградской области я возглавляю еще и Союз Федераций футбола "Центр" (в который входят 12 регионов центральной России, в том числе Волгоградская область). Плюс работа в РФС тоже забирает много времени, - отметил в своем открытом письме Рохус Шох.

В общем, с сегодняшнего дня место руководителя региональной федерации вакантно. Нового председателя должны выбрать в течение 30-ти дней.

Свою Академию «Ротор» Шох пообещал курировать и дальше.

- Чтобы пресечь возможные кривотолки, сразу скажу, что свою кандидатуру на этих выборах я выставлять не буду, как и не планирую поддерживать ни одного из кандидатов, которые подадут заявки на участие в выборах. Уверен, что новый руководитель, кто бы им не стал, продолжит работу на благо волгоградского футбола, - написал Рохус Шох.

ИСТОЧНИК KP.RU