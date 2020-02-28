Я горд и счастлив, что учился здесь: Сергей Бурунов спустя 25 лет вернулся в Волгоград

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:35:38+03:00

!А ведь когда-то я учился в Волгограде на летчика" - подписал свое фото в инстаграме Сергей Бурунов.

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Актер Сергей Бурунов известен на всю страну, но при этом мало кто знает, что когда-то он планировал связать свою жизнь не со сценой, а с небом. Да, он учился в Качинском авиационном училище летчиков, которое было в Волгограде. Это было четверть века назад – в далеком 1994 году. И вчера, 27 февраля 2020-го, Бурунов спустя 25 лет вновь прогулялся по Мамаеву кургану.

- Когда-то я учился в Волгограде – в Качинском училище (правда не до конца, ну видимо судьба так распорядилась). Вот здесь я принимал присягу в далеком 1994-м году, - рассказывает на камеру Сергей Бурунов, стоя у озера слез на Мамаевом кургане. - На меня нахлынули воспоминания. И я горд и счастлив, что провел годы здесь – в этом прекрасном городе.

Бурунов, конечно же, вернулся в Волгоград не за ностальгией. Он приехал с Максимом Виторганом снимать очередную серию из цикла программ «Письма Победы»

«Вечная память всем, кто отдал свою жизнь и защищал Родину. Я был бы счастлив, если бы новое, молодое поколение не забывало подвиг нашего народа. Берегите и цените жизнь, радуйтесь каждой секунде, ведь следующей может и не быть!» - написал после прогулки по Волгограду Сергей Бурунов в своем инстаграме.

sergeyburunovofficial Сергей Бурунов вспомнил, как учился в летном училище в Волгограде

ИСТОЧНИК KP.RU