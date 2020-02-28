2020-02-28T11:35:38+03:00
Общество

Я горд и счастлив, что учился здесь: Сергей Бурунов спустя 25 лет вернулся в Волгоград

Актер приехал в город-герой с Максимом Виторганом снимать программу из цикла «Письма Победы»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
!А ведь когда-то я учился в Волгограде на летчика" - подписал свое фото в инстаграме Сергей Бурунов.!А ведь когда-то я учился в Волгограде на летчика" - подписал свое фото в инстаграме Сергей Бурунов.
Изменить размер текста:

Актер Сергей Бурунов известен на всю страну, но при этом мало кто знает, что когда-то он планировал связать свою жизнь не со сценой, а с небом. Да, он учился в Качинском авиационном училище летчиков, которое было в Волгограде. Это было четверть века назад – в далеком 1994 году. И вчера, 27 февраля 2020-го, Бурунов спустя 25 лет вновь прогулялся по Мамаеву кургану.

- Когда-то я учился в Волгограде – в Качинском училище (правда не до конца, ну видимо судьба так распорядилась). Вот здесь я принимал присягу в далеком 1994-м году, - рассказывает на камеру Сергей Бурунов, стоя у озера слез на Мамаевом кургане. - На меня нахлынули воспоминания. И я горд и счастлив, что провел годы здесь – в этом прекрасном городе.

Бурунов, конечно же, вернулся в Волгоград не за ностальгией. Он приехал с Максимом Виторганом снимать очередную серию из цикла программ «Письма Победы»

«Вечная память всем, кто отдал свою жизнь и защищал Родину. Я был бы счастлив, если бы новое, молодое поколение не забывало подвиг нашего народа. Берегите и цените жизнь, радуйтесь каждой секунде, ведь следующей может и не быть!» - написал после прогулки по Волгограду Сергей Бурунов в своем инстаграме.

sergeyburunovofficialsergeyburunovofficial
Сергей Бурунов вспомнил, как учился в летном училище в Волгограде
65175 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рохус Шох ушел с поста президента Федерации футбола Волгоградской области
Я горд и счастлив, что учился здесь: Сергей Бурунов спустя 25 лет вернулся в Волгоград
В Светлоярском районе отравили химикатами еще один плодородный участок земли
В Волгограде жители аварийных домов получили 127 миллионов рублей на новое жилье
Провал у жилого дома в Волгограде засыплют песком
Под Волгоградом сошли с рельсов шесть вагонов с цементом
Волгоградец засыпал и спрятал колодец, чтобы не платить по долгам за воду
В Волжском сбили двух пешеходов: одного на тротуаре, второго на парковке
Вратарь Мирослав Лобанцев покинул «Ротор»
Максим Виторган снимает в Волгограде «Письма Победы»
Следователи установили личности погибших на пожаре под Волгоградом
Проблемной высотке на улице Рыкачева в Волгограде нашли нового застройщика
Автор популярных романов встретится с волгоградскими читателями в Горьковке
В Волгоградской области за четыре года обещают отремонтировать и построить 37 мостов
Волгоградцам уменьшили прожиточный минимум почти на 250 рублей
В Волгограде жертвами лжебанкиров стали учитель, бухгалтер и еще девять человек
Под Волгоградом полуторагодовалый ребенок обварился кипятком