Я горд и счастлив, что учился здесь: Сергей Бурунов спустя 25 лет вернулся в Волгоград
Актер Сергей Бурунов известен на всю страну, но при этом мало кто знает, что когда-то он планировал связать свою жизнь не со сценой, а с небом. Да, он учился в Качинском авиационном училище летчиков, которое было в Волгограде. Это было четверть века назад – в далеком 1994 году. И вчера, 27 февраля 2020-го, Бурунов спустя 25 лет вновь прогулялся по Мамаеву кургану.
- Когда-то я учился в Волгограде – в Качинском училище (правда не до конца, ну видимо судьба так распорядилась). Вот здесь я принимал присягу в далеком 1994-м году, - рассказывает на камеру Сергей Бурунов, стоя у озера слез на Мамаевом кургане. - На меня нахлынули воспоминания. И я горд и счастлив, что провел годы здесь – в этом прекрасном городе.
Бурунов, конечно же, вернулся в Волгоград не за ностальгией. Он приехал с Максимом Виторганом снимать очередную серию из цикла программ «Письма Победы»
«Вечная память всем, кто отдал свою жизнь и защищал Родину. Я был бы счастлив, если бы новое, молодое поколение не забывало подвиг нашего народа. Берегите и цените жизнь, радуйтесь каждой секунде, ведь следующей может и не быть!» - написал после прогулки по Волгограду Сергей Бурунов в своем инстаграме.
ИСТОЧНИК KP.RU