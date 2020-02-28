В Светлоярском районе отравили химикатами еще один плодородный участок земли

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:05:38+03:00

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Светлоярский район Волгоградской области можно назвать эпицентром экологических бед региона. То пруд-накопитель травил местных жителей, потом в него ссыпали мусор с Кировской свалки, причем с многочисленными нарушениями… И вот очередная халатность бизнесменов привела в тому, что отравлен химикатами оказался еще один огромный участок плодородной земли сельскохозяйственного назначения. Вскрыли это преступление специалисты регионального управления Россельхознадзора.

- Были отобраны 20 почвенных образцов для лабораторных испытаний. В ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» подтвердили, что ООО «ТЮС-МК-105» при проведении работ на данном участке допустило попадание вредных токсичных веществ в почву. Сумма нанесенного ущерба почве составила 5 миллионов 184 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в ведомстве.

На данный момент компанию ООО «ТЮС-МК-105» уже оштрафовали на 40 тысяч рублей за преступную халатность.

- По вопросу возмещения ущерба идет претензионно-исковая работа, - добавляют в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU