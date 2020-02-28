2020-02-28T10:48:22+03:00
Общество

В Волгограде жители аварийных домов получили 127 миллионов рублей на новое жилье

Часть этих семей уже переселились в новые квартиры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Жителям аварийных домов, которые попали под расселение, предлагают два варианта – либо администрация подбирает им квартиру в новых домах взамен старой, либо семья получает компенсацию деньгами. На данный момент, как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, собственникам уже выплатили более 127 миллионов рублей (за 107 квартир).

- Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного в исправных домах. Например, сумма компенсации за аварийную трехкомнатную квартиру достигала порядка 3,2 миллионов рублей, - отмечают в администрации.

Напомним, в прошлом году для таких «переселенцев» мэрия купила более 300 квартир в новостройках – В ЖК «Колизей», «Ново-Комарово» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах Волгограда. Часть семей уже переселилась в новое жилье.

Отметим, что расселение аварийных домов ведется в рамках первого этапа региональной адресной программы, созданной для реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Всего до 1 сентября 2025 года в Волгограде предстоит расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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